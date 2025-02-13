Adana'da Direksiyon Başında Kalp Krizi: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları
Adana'da, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren 61 yaşındaki İbrahim Kozan, hayatını kaybetti. Olay, Karaisalı ilçesi Hacımusalı-Kelceler yolunda meydana geldi.
D direksiyon Hakimiyeti Kaybı
Kozan'ın kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Yardım Çabaları
İtfaiye ekipleri, sıkıştığı araçtan çıkarılan İbrahim Kozan'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze İşlemleri
Kozan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu Adana'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Adana'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.