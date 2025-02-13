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Adana'da Direksiyon Başında Kalp Krizi: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü İbrahim Kozan, hayatını kaybetti. Olay detayları ve müdahale bilgileri haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:44
Adana'da Direksiyon Başında Kalp Krizi: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Adana'da, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren 61 yaşındaki İbrahim Kozan, hayatını kaybetti. Olay, Karaisalı ilçesi Hacımusalı-Kelceler yolunda meydana geldi.

D direksiyon Hakimiyeti Kaybı

Kozan'ın kullandığı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yardım Çabaları

İtfaiye ekipleri, sıkıştığı araçtan çıkarılan İbrahim Kozan'ın kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri

Kozan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu

Adana'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti....

Adana'da hafif ticari aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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