Adana'da Dönerciye Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Silahlı Saldırı Şoku

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Fatih Mahallesi Tellidere Caddesi'ndeki bir dönercide meydana gelen silahlı saldırıda, Fevzi Güçlü (48) hayatını kaybetti. Olay, dönerci dükkanında gerçekleşen silahlı kavgaya ilişkin ihbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin hızla olay yerine intikal etmesiyle ortaya çıktı.

Olayın Gelişimi

Yapılan incelemelerde, Güçlü'nün iş yerinde bulunduğu sırada bir şüphelinin tabancayla ateş açtığı belirlendi. Yaralanan Güçlü, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze ve Soruşturma

Olay sonrası, Güçlü'nün cenazesi gerekli işlemler için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, toplam 20 boş kovan bulundu. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Adana'da bir kişi, dönercide uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da bir kişi, dönercide uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.