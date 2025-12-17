Kadirli'de Turp Mesaisi: Kadınlar Soğuk Suda Ekmek Mücadelesi

Osmaniye Kadirli'de Turp Hasadında Kadınların Soğuk Su Mesaisi

Sabahın erken saatlerinde Savrun çayında yıkama ve torbalama

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde turp hasadıyla birlikte kadınların zorlu mesaisi devam ediyor. Tarladan getirilen turplar, soğuk kış şartlarında Savrun çayının soğuk sularında yıkanıyor ve torbalanıyor.

Traktör römorklarıyla tarladan getirilen ürünler önce dökülüyor, ardından hortumlarla ve kadınların emekleriyle temizleniyor. Yıkanan turplar, İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli şehirlerine gönderiliyor.

İşin zorluğunu ama alışkanlıkla kolaylaştığını anlatan Feride Kocaman, "Suyun içinde çalışıyoruz ama alışkın olduğumuz için bize zor gelmiyor. Normalde zor bir iş ama bilene kolay. Sabah 7.30 - 8 gibi başlıyoruz. Kamyon ne zaman dolarsa işimiz o zaman bitiyor" diye konuştu.

Çalışan kadınlar, turpun tarladan sofraya uzanan yolculuğunu anlatarak, "Turp tarladan geliyor, burada suya dökülüyor, yıkanıyor. Biz de torbalama işlemini yapıyoruz. İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır nereye istenirse oraya gidiyor. Biz de evde limonla, pul biberle tüketiyoruz, çok şifalı" ifadelerini kullandı.

Soğuk hava ve zorlu koşullara rağmen sürdürülen çalışma, kadınların aile bütçesine katkı sağlıyor ve üretimin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

