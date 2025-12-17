Burdur'da Halı Sahada Tekme Tokatlı Kavga Güvenlik Kamerasında

Burdur Emek Mahallesi'ndeki bir halı sahada, maç esnasında çıkan kavgada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi Ali Kemal Bulvarı üzerinde bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maç esnasında bir pozisyondan dolayı iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda diğer gençler de olaya dahil oldu.

Kavga sırasında bir kişi yere düşerek yaralandı ve yerde darp edilmeye devam edildi. Kavga, iki tarafın sakinleşmesi ile son buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Görüntüler ve sonrası

Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karışan gençler, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay anına ait görüntülerde; iki kişinin tartışmasının ardından gelişen tekme tokatlı kavga net olarak görülüyor.

Halı sahadaki tekme tokatlı kavga kamerada