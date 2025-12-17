Acil Tıp Eğitiminde Dijitalleşme: Dr. Ayhan Tabur'a Kongrede Ödül

Acil Tıp Eğitiminde Dijitalleşme Çalışmasına Uluslararası Kongrede Ödül

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil tıp uzmanı Dr. Ayhan Tabur, sağlık yönetimi alanında düzenlenen uluslararası bir kongrede önemli bir başarı elde etti. Dr. Tabur’un "Acil Tıp Eğitiminde Dijitalleşmenin Öğrenim Süreçlerine Katkısı ve Sanal Simülasyon" başlıklı çalışması, 16. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi kapsamında en iyi poster sunumu ikincilik ödülüne layık görüldü.

Kongre ve Değerlendirme Süreci

Kongre, Sağlık Akademisyenleri Derneği (SAD) ile Kuzey Karolina Pembroke Üniversitesi (UNC-Pembroke) iş birliğinde Antalya'da gerçekleştirildi. Etkinliğin başkanlığını Prof. Dr. H. Seval Akgün ve Prof. Dr. Allen C. Meadors yürüttü. Kongrede sürdürülebilir sağlık sistemleri, dijital hastanelerin organizasyonu ve yönetimi ile sağlık alanında finansal okuryazarlık gibi güncel konular ele alındı.

Çalışmanın Önemi ve Bulguları

Dr. Tabur’un çalışmasında, acil tıp eğitiminde dijitalleşmenin öğrenme süreçlerine katkısı bilimsel veriler ışığında değerlendirildi. Özellikle sanal simülasyon uygulamalarının, acil servis ortamında karşılaşılan yüksek riskli ve hızlı karar verilmesi gereken klinik senaryoların eğitiminde önemli avantajlar sunduğu vurgulandı. Çalışmada sanal simülasyonların hekimlerin klinik becerilerini geliştirdiği, ekip içi iletişimi güçlendirdiği ve hata yapma riskini azaltarak güvenli bir öğrenme ortamı sağladığı ifade edildi.

Ödül ve Etkinliğin Katkıları

Kongrede sunulan posterler, bilimsel özgünlük, yöntemsel yeterlilik, yenilikçi yaklaşım ve sunum kalitesi gibi kriterler doğrultusunda jüri tarafından değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda Dr. Tabur’un posteri, en iyi poster sunumu ikincilik ödülüne layık görülerek başarı belgesi ile ödüllendirildi. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademisyen, sağlık yöneticisi ve uygulayıcının katıldığı kongrede, sağlık hizmetlerinin geleceğinde dijital dönüşümün rolü kapsamlı biçimde ele alındı.

Dr. Tabur'un Açıklaması

Dr. Ayhan Tabur, aldığı ödülün acil tıp eğitiminde dijital uygulamaların yaygınlaştırılması açısından önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek bilimsel çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini ifade etti. Etkinlik, sağlık eğitiminde yenilikçi yaklaşımların paylaşılmasına ve disiplinler arası iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sundu.

DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP UZMANI DR. AYHAN TABUR, SAĞLIK YÖNETİMİ ALANINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI BİR KONGREDE ÖNEMLİ BİR BAŞARI ELDE ETTİ. DR. TABUR’UN “ACİL TIP EĞİTİMİNDE DİJİTALLEŞMENİN ÖĞRENİM SÜREÇLERİNE KATKISI VE SANAL SİMÜLASYON” BAŞLIKLI ÇALIŞMASI, 16. ULUSLARARASI SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ KONGRESİ KAPSAMINDA EN İYİ POSTER SUNUMU İKİNCİLİK ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.