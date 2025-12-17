Keçiören'de Seradan Parklara Uzanan Yeşil Yolculuk

Keçiören Belediyesi, ilçeyi daha yeşil, estetik ve yaşanabilir kılma hedefiyle yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarına kendi serasında yetiştirdiği bitkilerle katkı sağlıyor. Serada üretilen çiçekler, Keçiören'in parklarında ve yürüyüş yollarında ilçeye renk ve canlılık katıyor.

Serada üretilen bitkiler ilçeyi renklendiriyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde Ovacık Mahallesi'nde kurulan modern ve akıllı sera, ilçedeki park ve bahçelerde kullanılmak üzere çeşitli bitki türleri üretiyor. Ziraat mühendisleri ve uzman personel tarafından yürütülen çalışmalarla serada yetiştirilen çiçekler, Keçiören'in dört bir yanındaki yeşil alanlarda yerini alıyor.

Serada mevsimlik çiçeklerden uzun ömürlü süs bitkilerine kadar pek çok çeşit, tohum ve çelikleme yöntemleriyle çoğaltılıyor. Entegre mücadele teknikleri uygulanarak sağlıklı şekilde yetiştirilen bitkiler, büyüdükten sonra parkların peyzaj çalışmalarında kullanılıyor.

İhtiyaç duyulan bitkilerin büyük ölçüde seradan temin edilmesiyle maliyetler azaltılıyor ve sürdürülebilir, çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor. Doğaya ve geleceğe yapılan bu yatırım, Keçiören sokaklarına estetik bir görünüm kazandırıyor.

Başkan Özarslan: "Yeşil ve estetik bir Keçiören için kendi bitkimizi üretiyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, yürütülen çalışmaları şöyle değerlendirdi: "İlçemizde bulunan parklarımızın peyzaj düzenlemeleri için ihtiyaç duyduğumuz bitkileri kendi modern ve akıllı seramızda üretiyoruz. Seramızdan çıkan her çiçek, her bitki Keçiören’in daha yeşil, daha estetik bir görünüme kavuşmasına katkı sağlıyor. Bu sayede hem kaynaklarımızı verimli kullanıyor hem de daha yeşil ve estetik bir Keçiören için sürdürülebilir adımlar atıyoruz".

KEÇİÖREN’DE SERADA YETİŞTİRİLEN ÇİÇEKLER İLÇEDEKİ PARKLARA YERLEŞTİRİLİYOR.