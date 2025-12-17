Gördes'te Paramotorlu Düğün Şovu: Gelin Arabasının Önü Havadaki Ekip Tarafından Kesildi

Gördes'te paramotorlu düğün şovu

Manisa'nın Gördes ilçesi Köseler Mahallesi'nde düzenlenen düğün, gökyüzünden gelen sürprizle renkli anlara sahne oldu. Paramotor pilotu olan damat için İzmir'den gelen arkadaşları, gelin arabasının önünü paramotorlarla kesti ve konvoya havadan müdahale etti.

İzmir'den gelen 5 kişilik ekip sahnede

Düğün için İzmir'den gelen beş kişilik paramotor ekibi, alçak uçuşun ardından Köseler Mahallesi'nde düğün konvoyunun önüne indi. Ekibin başında, emekli hava astsubay ve grup hocası Metin Pehlivan bulunuyordu. Ekibin diğer üyeleri ise Serkan Koç, Hakan Gökdemir, Mehmet Emin Eresen ve Fatih Karagöz olarak belirtildi.

Damat Erdoğan Çiyrak, gelin arabanın arkasına 'Gökte ararken yerde buldum' yazdırarak hem paramotor tutkusuna hem de evlilik mutluluğuna esprili bir gönderme yaptı. Kendisinin de paramotor pilotu olduğunu belirten Çiyrak, arkadaşlarının sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Havadan gelen geleneksel şaka

Paramotor eğitmeni Metin Pehlivan, düğününde arkadaşlarını yalnız bırakmamak için 5 kişilik bir ekiple İzmir'den geldiklerini söyledi. Ekip, gelin arabasının önünü açmak için geleneksel düğün şakalarını havadan yorumladı ve sembolik bahşiş istedi. Renkli görüntüler kameralara yansırken, bahşiş verildikten sonra ekip yeniden havalandı ve konvoyun yolunu açtı.

Damat Erdoğan Çiyrak ile gelin Rahmet Çiyrak ise arkadaşlarının bu farklı sürprizi karşısında mutluluklarını gizleyemedi.

