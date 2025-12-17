DOLAR
Mide kanseri: Sessiz ilerler, erken teşhisle tedavi edilebilir

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Melik, mide kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve erken teşhisle tedavi başarısının yüzde 90’a varabileceğini anlattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 11:38
Mide kanseri: Sessiz ilerler, erken teşhisle tedavi edilebilir

Mide kanseri: Sessiz ilerler, erken teşhisle tedavi edilebilir

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Melik, mide kanseri hakkında uyarılarda bulunarak bu hastalığın erken teşhisle tedavi edilebilir olduğunu vurguladı.

Hastalığın doğası ve uyarı mesajı

Dr. Öğr. Üyesi Melik, mide kanserinin midenin iç yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıkan ciddi bir hastalık olduğunu belirterek, "Ülkemizde de sık görülen ve çoğu zaman sinsice ilerleyen mide kanseri, erken teşhisle tamamen tedavi edilebilir" dedi.

Hangi şikâyetler ciddiye alınmalı?

Uzun süren mide yanması, şişkinlik ve hazımsızlık gibi yakınmaların "stresten olur" diyerek geçiştirilmemesi gerektiğini söyleyen Melik, "Bu belirtiler yeni başladıysa veya sürekli hale geldiyse bir uzman hekime başvurmak gerekir" ifadelerini kullandı. Mide kanserinin belirtilerini şu şekilde sıraladı:

Geçmeyen mide ağrısı veya rahatsızlık hissi, iştahsızlık, erken doyma, nedensiz kilo kaybı, bulantı veya kusma, katran renginde dışkı.

Melik, "Her mide ağrısı kanser değildir, ama özellikle 40 yaş üstü bireylerde bu şikâyetler uzun sürüyorsa genel cerrahi veya gastroenteroloji uzmanına başvurmalıdır" uyarısında bulundu.

Risk grupları

Risk altında bulunan kişileri şöyle sıraladı: Helicobacter pylori enfeksiyonu olanlar, ailesinde mide kanseri öyküsü bulunanlar, 50 yaş üzerindekiler, sigara ve alkol kullananlar, tuzlu, tütsülenmiş ve işlenmiş gıdalarla beslenenler, az sebze-meyve tüketenler ve obez bireyler.

Melik, yaşam tarzı değişiklikleriyle bu risklerin önemli ölçüde azaltılabileceğine dikkat çekti ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

Erken teşhis ve tanı yöntemleri

Dr. Öğr. Üyesi Melik, erken tanı konan mide kanserinde tedavi başarısının yüzde 90’a kadar çıktığını hatırlatarak, bunun anahtarının endoskopi olduğunu belirtti. Melik, "Endoskopi, halk arasında kamera ile mideye bakma olarak bilinir. Ucunda kamera bulunan ince bir tüp yardımıyla mide içi görüntülenir ve şüpheli alanlardan biyopsi alınır. Ağrısız ve kısa süren bir işlemdir" dedi.

Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji uzmanlarının, 40 yaş sonrası mide şikâyeti olan herkese bu işlemin ihmal edilmemesini önerdiğini kaydetti.

Tedavi ve multidisipliner yaklaşım

Melik, tedavinin hastalığın evresine göre planlandığını anlatarak, "Erken evrede, küçük tümörler endoskopik olarak alınabilir. İleri evrede, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi veya hedefe yönelik tedaviler uygulanır" dedi. Ayrıca bu süreçte Genel cerrahi, onkoloji, gastroenteroloji, diyetisyen ve psikolojik destek ekiplerinin birlikte çalışmasının tedavi başarısını artırdığını vurguladı.

Korunma önerileri

Korunmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Melik, önerilerini şöyle sıraladı: Sigara ve alkolü bırakın; tuzlu, tütsülenmiş ve işlenmiş gıdalardan uzak durun; sebze-meyve tüketimini artırın; fazla kilolardan kurtulun; aktif yaşayın; Helicobacter pylori enfeksiyonu varsa tedavi olun; mide şikâyetlerini ve aile öyküsünü ihmal etmeyin.

Son olarak Melik, "Mide kanserinin korkutucu olabileceğini ancak erken tanı ve bilinçli yaşam alışkanlıkları ile önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu" belirterek, "Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Midenizin sesini dinleyin, bedeninizi ihmal etmeyin" diye konuştu.

DR. ÖĞR. ÜYESİ MELİK: "MİDE KANSERİ, SESSİZ İLERLER AMA ERKEN TEŞHİSLE TEDAVİ EDİLEBİLİR"

