Adana'da Düğünlerde Takı Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

Adana'da Düğünlerde Takı Hırsızlığı Olayı

Adana'da gerçekleştirilen iki düğünde takı merasiminde hırsızlık yapan bir zanlı, polis tarafından tutuklandı. Hırsızlık anlarının düğünlerde kaydedilen görüntülerde belgelendiği ortaya çıktı.

İlk Hırsızlık Olayı

20 Nisan tarihinde Leyla ve İsmet B. çifti, Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda organizasyon gerçekleştirdi. Düğün sonrası gelin ve damat, takı merasimi sırasında kendilerine takılan paraların sayımını yaparken 60 bin liranın eksik olduğunu fark etti. Çiftin ihbarı üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Görüntülerle Ortaya Çıktı

Düğün sırasında çekilen kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, davetliler arasında bulunan zanlının, kutuya konulan paraların bir kısmını cebine koyduğunu tespit etti.

İkinci Olay ve Yakalanma

Ekipler, 27 Nisan'da aynı mahallede düzenlenen bir başka düğünde de takı merasiminde hırsızlık ihbarı aldı. Düğün görüntülerini araştıran ekipler, aynı kişinin, kutulardaki paraları sayma bahanesiyle yaklaşık 40 bin lirayı çaldığını belirledi. Yüz tanıma sistemi kullanılarak benzer suçlardan 5 kaydı bulunan Sinan E. (48) olduğu ortaya çıktı.

Hüküm ve Sonuç

Düğün salonlarına yakın bir evde yaşayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan E., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kameralarda Kaydedilen Anlar

Düğünlerdeki hırsızlık anları, Sinan E.'nin takı merasimleri sırasında davetlilerle arkadaşlık ederek kutulara konulan paraları cebine koymasıyla kaydedildi. Çiftlerin, birbirlerinin tanıdıkları olabileceği düşüncesiyle zanlıya müdahale etmemeleri dikkat çekti.

Adana'da davetli gibi katıldığı iki düğündeki takı merasiminde, gelin ve damatlar için kutuya konulan 100 bin lirayı çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.