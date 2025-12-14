DOLAR
Adana'da EDS’li Hız Kontrolleri Yarın Başlıyor

Adana Emniyet Müdürlüğü, şehir genelinde 8 noktada kurulan 16 hız koridorunda yarından itibaren EDS ile ortalama hız denetimlerini başlatıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:42
Adana Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yarından itibaren şehir genelinde 8 noktada kurulan 16 hız koridorunda ortalama hız denetimlerini başlatacağını açıkladı. Kurum, sürücülerin hız limitlerine uymalarının kazaları önlemek açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Hız Koridorları ve Güzergâhlar

Toplam 8 güzergâh üzerinde oluşturulan 16 hız koridorunun kurulumlarının tamamlandığı belirtildi. EDS’nin kurulacağı hız koridor adresleri şöyle:

Güzergâhlarda iki yönlü hız denetimi yapılacaktır.

Öğretmenler Bulvarı: Real Kavşağı - Galerici Sitesi Kavşağı (768,75 m).

Turhan Cemal Beriker Bulvarı (Havaalanı Mevkii): Mersin istikameti (2012,38 m).

Elif Su Uludağ Bulvarı: Stadyum - Alparslan Türkeş Üniversitesi/Kozan Caddesi (1149,95 m).

Özdemir Sabancı Bulvarı: Eski Baraj Kapakları - Dilber Cafe (1236,77 m).

Sezai Karakoç Bulvarı: Mobilyacılar Kavşağı - Sarıçam Belediyesi (1609,82 m).

Süleyman Demirel Bulvarı: Nejat Uygur Kavşağı - TRT Kavşağı (654,7 m).

Dr. Mithat Özsan Bulvarı: Şehir Hastanesi - Çukurova Üniversitesi (853,29 m).

Alparslan Türkeş Bulvarı: Turgut Özal Bulvarı - Kıyıboyu Caddesi (1751,2 m).

Adana İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülere hız sınırlarına uyma çağrısında bulundu ve denetimlerin şehir trafiğinde güvenliği artırmayı hedeflediğini belirtti.

