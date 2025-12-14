DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.812.115,88 0,88%

Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Tutuştu: İtfaiye Müdahalesi

Şanlıurfa Haliliye'de bir mobilya dükkanında tahta kesme makinesinin altındaki talaşın tutuşması sonucu yangın çıktı; itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 16:31
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Tutuştu: İtfaiye Müdahalesi

Şanlıurfa'da mobilya dükkanında talaş tutuştu, yangın çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir mobilya dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, bir mobilya dükkanında tahta kesme makinesinin altında biriken talaş bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangın, işyeri sahibinin dükkanda bulunmadığı sırada başladı.

Müdahale ve soruşturma

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Tutuşan talaş işyerini yaktı

Tutuşan talaş işyerini yaktı

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'nın 'Su Sigortası' Uludağ'da Alarm: Kar Örtüsü %50 Azaldı
2
Belen'de Otomobil Yangını: Park Halindeki Aracın Motoru Yandı
3
Rao Quan Şanlıurfa'da: Göbeklitepe ve Karahantepe İncelemesi
4
Antalya'da Aralıkta Deniz Keyfi: Deniz Suyu 20 derece
5
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Yangını Söndürüldü
6
Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Tutuştu: İtfaiye Müdahalesi
7
Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'den 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Mesajı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama