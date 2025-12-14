Şanlıurfa'da Mobilya Dükkanında Talaş Tutuştu: İtfaiye Müdahalesi

Şanlıurfa'da mobilya dükkanında talaş tutuştu, yangın çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir mobilya dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, bir mobilya dükkanında tahta kesme makinesinin altında biriken talaş bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangın, işyeri sahibinin dükkanda bulunmadığı sırada başladı.

Müdahale ve soruşturma

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Tutuşan talaş işyerini yaktı