Bursa'nın 'Su Sigortası' Uludağ'da Alarm: Kar Örtüsü %50 Azaldı

Yağışlar ve kar örtüsündeki dramatik azalma, Bursa'nın su güvenliğini tehdit ediyor. Meteoroloji verileri ve yerel gözlemler, kentte yeniden susuzluk yaşanmaması için acil tasarruf çağrısı yapılması gerektiğini gösteriyor.

Yağış verileri ve Uludağ'daki değişim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 dönemini kapsayan '2025 Su Yılı Raporu'na göre, metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 422,5 mm oldu ve uzun yıllar ortalamasının %26 altında kaldı. Bu değer son 52 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji verileri Uludağ’ın su rezervleri açısından kritik bir noktada olduğunu ortaya koyuyor. Artan sıcaklıklar ve düzensizleşen yağış rejimi, son 10 yılda dağdaki kar örtüsünün yüzde 50 oranında azalmasına yol açtı. 2015 yılında 266 gün karla kaplı olan ve 187 santimetre kalınlığa ulaşan zirve, 2024 yılında sadece 100 gün kar tutabildi; maksimum kalınlık 93 santimetreye geriledi. 2025’in ilk altı ayında kar kalınlığı anlık olarak 131 santimetreye ulaşsa da erime hızı endişe verici boyutlara ulaştı.

Sıcaklık artışı ve yeraltı su kaynaklarına etkisi

1970-2024 yılları arasındaki son 55 yıllık periyot incelendiğinde, Bursa merkezde ortalama sıcaklıkların 2 derece, Uludağ’ın zirvesinde ise 3 derece arttığı görülüyor. Bu artış, buharlaşmayı şiddetlendirerek yağışların yeraltı sularını beslemeden atmosfere karışmasına neden oluyor. Zirvedeki yağış miktarının ortalamanın 30 milimetre altına düşmesi ve Uludağ’daki erimenin, kentin su güvenliğini doğrudan tehdit ettiği belirtiliyor.

Başkan Mustafa Bozbey'in uyarısı ve çağrısı

Doğancı ve Nilüfer barajlarını ziyaret ederek son durum hakkında bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz aylarda yağışların azalması sonucu kentte bir süre su kesintisi yapmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Başkan Bozbey, yaptığı açıklamada: "Bursa artık su şehri değil. Bursalılara bugüne kadar su tasarrufu konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu sayede su tüketiminde önemli bir düşüş yaşandı. Ancak bunun da yeterli olmadığını biliyoruz. Su sorunu yaşadığımız süreçleri elbette atlatacağız. Bu dönemi atlatmak ve tekrar susuz kalmamak için halkımızı bir kez daha tasarrufa davet ediyorum. Suya sahip çıkmalıyız. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Sürdürülebilir su anlayışını Bursa’ya yerleştirmeliyiz. Bu konuda halkımızın desteği önemli".

Başkan Bozbey ayrıca, "Artık şikayet zamanı değil, çözüm zamanıdır. Bizler Bursa’nın gelecekte su sorunu yaşamaması için çözüm üreten, bilim insanların verilerini dikkate alan bir yönetim anlayışını sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Alınan ve planlanan önlemler

Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen çözümler kapsamında Çınarcık Barajı bypass hattı hayata geçirildi. Başkan Bozbey, "Günlük ortalama 100 bin metreküp suyu, Çınarcık Barajı’ndan alarak Bursalılarla buluşturduk. Çınarcık Barajı’nın arıtma tesisini de yakın zaman içerisinde devreye alacağız. Böylece biraz daha nefes alacağız" dedi. Çalışmaların göletler ve diğer alanlarda yoğun şekilde sürdürüldüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın katkılarına teşekkür edildi.

Sonuç olarak, Meteoroloji verileri ve Uludağ’daki kayıplar Bursa’nın su geleceği için alarm veriyor. Yetkililer, kentte su yönetimi ve tasarrufu konusunda hem bireysel hem kurumsal adımların hızlandırılması gerektiğini vurguluyor.

