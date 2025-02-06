Adana'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde, Karacauşağı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki elektrik işçisi Celal Kayrak, elektrik direğinde çalışırken aniden elektrik akımına kapıldı.

Olayın ardından derhal sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralının ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

Yaralanan Kayrak, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından, durumu daha da kritikleşen Kayrak, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaşanan bu talihsiz olay, elektrik işçilerini koruma önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor.

Adana'nın Feke ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.

Adana'nın Feke ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.