Biga'da Lise Kavgası: 14 Yaşındaki Murat Duha Yıldız Yoğun Bakıma Alındı

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki arbede sonrası öğrenci entübe edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 25 Eylül tarihinde İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen kavga sonucu başına darbe alan 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı ve entübe edildi.

Tedavisi yoğun bakımda süren öğrencinin ailesi, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Oğullarının sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getiren anne Çiğdem Yıldız ve baba Hasan Yıldız, yoğun bakım kapısının önünden ayrılmıyor.

Anne Çiğdem Yıldız, yıllar önce meme kanseri tedavisi görürken hamile kaldığını ve oğlunu zorluklarla dünyaya getirdiğini anlatarak, 'Böyle bir olay benim çocuğumun başına geldi, hiçbir insanın çocuğunun başına gelsin istemiyorum' dedi. Yıldız, akran zorbalığına çözüm bulunmasını istedi.

Baba Hasan Yıldız, olayın okulların açılmasının ardından yaklaşık 2,5 haftalık süreçte geliştiğini, oğlunun yanlışlıkla bir arkadaşının ayağına bastığını söyleyip özür dilediğini, ancak bunun arbede ile sonuçlandığını aktardı. Yıldız, çocuğun başını masaya çarpıp bayıldıktan sonra darbelere devam edildiğini öğrendiklerini belirtti.

Doktorların, hastanın uyandırılma sürecinde kullanılan ilacın kesilmesine rağmen uyanmadığını ve beyninde oksijensiz kalma sonucu büyük hasar oluştuğunu söylediklerini ifade eden baba, hukuki sürecin devam ettiğini ve okul yönetimi, nöbetçi öğretmen ile zanlı hakkında şikayette bulunduklarını kaydetti.

ÇOMÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Battal, öğrencinin travma nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını, yoğun bakımda tüm tıbbi desteği aldığını ve durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.C.'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

