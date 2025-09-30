Biga'da Lise Kavgası: 14 Yaşındaki Murat Duha Yıldız Yoğun Bakıma Alındı

Biga'da 25 Eylül'de çıkan kavgada ağır yaralanan 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız, ÇOMÜ'de yoğun bakımda; ailesi ve sağlık ekipleri umut bekliyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:04
Biga'da Lise Kavgası: 14 Yaşındaki Murat Duha Yıldız Yoğun Bakıma Alındı

Biga'da Lise Kavgası: 14 Yaşındaki Murat Duha Yıldız Yoğun Bakıma Alındı

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki arbede sonrası öğrenci entübe edildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, 25 Eylül tarihinde İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen kavga sonucu başına darbe alan 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı ve entübe edildi.

Tedavisi yoğun bakımda süren öğrencinin ailesi, doktorlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Oğullarının sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getiren anne Çiğdem Yıldız ve baba Hasan Yıldız, yoğun bakım kapısının önünden ayrılmıyor.

Anne Çiğdem Yıldız, yıllar önce meme kanseri tedavisi görürken hamile kaldığını ve oğlunu zorluklarla dünyaya getirdiğini anlatarak, 'Böyle bir olay benim çocuğumun başına geldi, hiçbir insanın çocuğunun başına gelsin istemiyorum' dedi. Yıldız, akran zorbalığına çözüm bulunmasını istedi.

Baba Hasan Yıldız, olayın okulların açılmasının ardından yaklaşık 2,5 haftalık süreçte geliştiğini, oğlunun yanlışlıkla bir arkadaşının ayağına bastığını söyleyip özür dilediğini, ancak bunun arbede ile sonuçlandığını aktardı. Yıldız, çocuğun başını masaya çarpıp bayıldıktan sonra darbelere devam edildiğini öğrendiklerini belirtti.

Doktorların, hastanın uyandırılma sürecinde kullanılan ilacın kesilmesine rağmen uyanmadığını ve beyninde oksijensiz kalma sonucu büyük hasar oluştuğunu söylediklerini ifade eden baba, hukuki sürecin devam ettiğini ve okul yönetimi, nöbetçi öğretmen ile zanlı hakkında şikayette bulunduklarını kaydetti.

ÇOMÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Battal, öğrencinin travma nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını, yoğun bakımda tüm tıbbi desteği aldığını ve durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.C.'nin çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir lisede çıkan kavgada başına aldığı darbe sonucu hastaneye...

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir lisede çıkan kavgada başına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavisi yoğun bakımda devam eden 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız'ın annesi, kanser hastasıyken dünyaya getirdiği oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edilen 9. sınıf öğrencisi Yıldız'ın babası Hasan (sağda) ve annesi Çiğdem Yıldız (solda), AA muhabirine açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis, 5 yıl denetim
3
Kırgızistan'da Erken Genel Seçim 30 Kasım 2025'te
4
Harris: Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı İki Devletli Çözüme Katkı Sağlar
5
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı
6
İsrail'in Gazze'ye 24 saatte 160'tan Fazla Hava Saldırısı
7
Bağcıoğlu: KAAN İçin Acil Ara Çözüm Şart

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar