Adana'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, güvenlik kameralarının incelemesi sonrası tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:00
Adana'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Ölümüne Neden Olan Sürücü Tutuklandı

Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Tutuklama

Adana'nın Seyhan ilçesinde, 18 Şubat tarihinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracıyla Aydın Usluya (52) çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 01 AUA 337 plakalı elektrikli bisikletiyle ilerleyen Uslu'ya çarparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalara hız verdi.

Olay yerindeki güvenlik kameraları, kazanın detaylarını ortaya koyarak, Uslu'ya çarpan 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araçtaki 3 kişiden Ş.D.'nin (22) sürücü olduğunu belirledi.

Kazadan yaklaşık 4 saat sonra polise teslim olan Ş.D., nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Aydın Uslu'nun cenazesi, yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi. Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Kayıtlara göre, kazadan önce hafif ticari araç, önce Uslu’nun elektrikli bisikletine, ardından aydınlatma direğine çarpmıştı.

Olay, Adana'da trafik güvenliği konusunda endişeleri artırırken, kazaların önlenmesi için daha fazla önlem alınması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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