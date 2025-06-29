Adana'da Eşi Tarafından Balkondan Atıldığı İddia Edilen Kadın Felç Kaldı

Adana'da kadın cinayeti girişimi: Felç kaldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 24 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Dilek G. (31) isimli kadın, eşi Çağlar G. (36) tarafından apartmanın 6. katındaki balkonundan aşağı atıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Olay sonucunda Dilek G., belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyemedi.

Tartışma Sonrası Gerçekleşen Olay

Tartışmanın başladığı gün, Dilek G. ile eşi arasında şiddetli bir kavga yaşandı. İddialara göre, Çağlar G., eşiyle tartıştıktan sonra onu balkondan aşağı itti. Kadın, zemin katındaki iş yerinin sundurmasına çarparak beton zemine düştü ve hemen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Felç Kalmasının Ardından Yaşadığı Zorluklar

Hastanedeki tedavisinin ardından, 4 Haziran'da taburcu edilen Dilek G., evine dönmek zorunda kaldı fakat yatalak durumda yaşamaya mahkum oldu. Dilek G., yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Bana bunları yaşatan kişinin beni aşağı attığı evde yatalak halde yaşamak zorundayım. Başka yere gidecek imkanım yok. Yine de ölmediğim için şükrediyorum ve adalet mücadelesi veriyorum."

Adalet Mücadelesi ve Hukuki Süreç

Dilek G.'nin avukatı Ozan Karabulut, hastanın intihar girişiminde bulunduğu iddialarını reddederek, "Hanımefendinin 6. kattan aşağı atıldığı çok net. Balkondaki kan izleri ve parmaklıklar bunu gösteriyor. Müvekkilim o an yaşamak için parmaklıklara tutunmuş." ifadelerini kullandı. Ayrıca, avukat Karabulut, müvekkilinin sağlık durumunu da vurgulayarak, adalet mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

Adana'da eşi tarafından apartmanın 6. katındaki evinin balkonundan aşağı atıldığı iddia edilen Dilek G, belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyemiyor. Dilek G, olay gününü gazetecilere anlattı.