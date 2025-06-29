DOLAR
39,84 0%
EURO
46,74 0%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.291.579,98 -0,48%

Adana'da Eşi Tarafından Balkondan Atıldığı İddia Edilen Kadın Felç Kaldı

Adana'da eşi tarafından balkondan atıldığı iddia edilen kadın, belden aşağısının felç kalmasıyla yaşam mücadelesi veriyor.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 11:49
Adana'da Eşi Tarafından Balkondan Atıldığı İddia Edilen Kadın Felç Kaldı

Adana'da kadın cinayeti girişimi: Felç kaldı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, 24 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Dilek G. (31) isimli kadın, eşi Çağlar G. (36) tarafından apartmanın 6. katındaki balkonundan aşağı atıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Olay sonucunda Dilek G., belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyemedi.

Tartışma Sonrası Gerçekleşen Olay

Tartışmanın başladığı gün, Dilek G. ile eşi arasında şiddetli bir kavga yaşandı. İddialara göre, Çağlar G., eşiyle tartıştıktan sonra onu balkondan aşağı itti. Kadın, zemin katındaki iş yerinin sundurmasına çarparak beton zemine düştü ve hemen sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Felç Kalmasının Ardından Yaşadığı Zorluklar

Hastanedeki tedavisinin ardından, 4 Haziran'da taburcu edilen Dilek G., evine dönmek zorunda kaldı fakat yatalak durumda yaşamaya mahkum oldu. Dilek G., yaşadığı durumu şöyle anlattı: "Bana bunları yaşatan kişinin beni aşağı attığı evde yatalak halde yaşamak zorundayım. Başka yere gidecek imkanım yok. Yine de ölmediğim için şükrediyorum ve adalet mücadelesi veriyorum."

Adalet Mücadelesi ve Hukuki Süreç

Dilek G.'nin avukatı Ozan Karabulut, hastanın intihar girişiminde bulunduğu iddialarını reddederek, "Hanımefendinin 6. kattan aşağı atıldığı çok net. Balkondaki kan izleri ve parmaklıklar bunu gösteriyor. Müvekkilim o an yaşamak için parmaklıklara tutunmuş." ifadelerini kullandı. Ayrıca, avukat Karabulut, müvekkilinin sağlık durumunu da vurgulayarak, adalet mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

Adana'da eşi tarafından apartmanın 6. katındaki evinin balkonundan aşağı atıldığı iddia edilen...

Adana'da eşi tarafından apartmanın 6. katındaki evinin balkonundan aşağı atıldığı iddia edilen Dilek G, belden aşağısının felç kalması nedeniyle yürüyemiyor. Dilek G, olay gününü gazetecilere anlattı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'teki Orman Yangınında Zarar Gören Alanlar Dronla Görüntülendi
2
Çankırı'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Özel Harekat Kursiyerlerine Tören
3
Esenyurt'ta Bebek Bezi Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
4
Tekirdağ'daki Lavanta Tarlaları Hafta Sonu Ziyaretçilerini Ağırlıyor
5
Fransa'da Dış Mekanlarda Sigara İçme Yasağı Resmi Hale Geldi
6
Bakan Yumaklı Sakarya'daki Orman Yangınlarını Değerlendirdi
7
Adana'da Eşi Tarafından Balkondan Atıldığı İddia Edilen Kadın Felç Kaldı

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?