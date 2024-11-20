Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli Düzenlendi

Adana'da Deprem Riskine Karşı Önlem Alma Çabası

Adana Büyükşehir Belediyesi, deprem eylem planı çalışmaları çerçevesinde "Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli" düzenledi. Panel, belediyenin tiyatro salonunda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden Koordinasyon Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, panelde yaptığı konuşmada, deprem risklerine karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Karalar, "Afet Koordinasyon Merkezi'ni oluşturduğumuzda hangi sokakların zarar gördüğünü ve hangi arama kurtarma ekibinin nereye gideceğini anında söyleyelim. Ne kadar hızlı müdahale ederseniz o kadar can kurtarma şansınız yüksek oluyor." dedi.

Prof. Dr. Pampal'ın Değerlendirmesi

Karalar'ın ardından Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Adana ve çevresindeki fay hatlarına ilişkin bilgi verdi. Pampal, "Objektif olarak söyleyeyim, 'Savrun fayı kırılacak, Adana yıkılacak, yeniden büyük deprem olacak.' deniliyor. Böyle bir şey yok. Savrun fayı benim 2 yıldır tekrar çalışmaya başladığım bir fay. Aktif değil, parçalı. Kırılsa bile tek parçada kırılmaz." şeklinde konuştu.

Toplum Bilinçlendirme ve Hazırlık Önerileri

Pampal, toplumun deprem riskini zaman zaman unuttuğunu belirterek, toplumun bilinç düzeyinin artırılması gerektiğini ifade etti. Adana'nın büyük bir kısmının zemin yapısının alüvyonlu olduğunu dile getiren Pampal, "Kuzey Adana'nın zeminleri oldukça iyi. Genç olmakla beraber kaya zeminler. Oralara doğru gelişmeyi yönlendirmek ve eldeki stoku da bir şekilde depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalar yapmak gerekiyor. Akçalıuşağı fayı henüz kırılmamış. O nedenle özellikle Kuzey Adana'daki yerleşim alanlarında yavaş yavaş çalışmaları hızlandırmak, hazırlıklarımızı yapmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında "Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli" yapıldı. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, belediyenin tiyatro salonunda düzenlenen panelde sunum yaptı.

Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında "Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli" yapıldı. Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, belediyenin tiyatro salonunda düzenlenen panelde sunum yaptı.