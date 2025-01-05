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Adana'da Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıtımı Yapıldı

Ferdi Tayfur’un vefatı üzerine Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde helva dağıtımı yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:57
Adana'da Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıtımı Yapıldı

Adana'da Ferdi Tayfur İçin Anma Etkinliği

Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, 2 Ocak'ta Antalya'daki hastanede hayata gözlerini yuman Tayfur'un anısını yaşatmak amacıyla bir araya geldi.

Helva Dağıtımı ve Mevlit Okutuldu

Katılımcılar, Tayfur'un çocukluk yıllarını geçirdiği mahallede, onun anısına mevlit okutturdular. Ardından, kendi elleriyle pişirdikleri helvayı dağıtarak, sanatçının hatırasına saygı gösterdiler.

Mahalle Muhtarı ve Vatandaşların Duyguları

Mahalle muhtarı Ömer Atiz, Ferdi Tayfur’un vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşadıklarını ifade etti. Vatandaşlardan Salih Öztürk ise, mahallelerinin gururu olan Ferdi Tayfur’a karşı bir vefa borcu hissiyle bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Bu anlamlı anma etkinliği, Ferdi Tayfur’un hayatına ve sanatına duyulan özlemi bir kez daha pekiştirdi.

Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un çocukluk yıllarının geçtiği Adana'daki mahallede yaşayan...

Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un çocukluk yıllarının geçtiği Adana'daki mahallede yaşayan vatandaşlar, merhum için helva dağıttı.

Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un çocukluk yıllarının geçtiği Adana'daki mahallede yaşayan...

Vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un çocukluk yıllarının geçtiği Adana'daki mahallede yaşayan vatandaşlar, merhum için helva dağıttı.

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