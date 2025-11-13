Adana'da Halıdan 650 Bin TL Değerinde Altın Çıktı: Dürüst Çalışandan Örnek Davranış

Adana'da bir halı yıkama işletmesinde çalışan Mehmet Reşit Erkek (32), müşterinin halısının içinde bulduğu 650 bin TL değerindeki altınları sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Olay, işletme sahibi tarafından haftalık ikramiye verilerek ödüllendirildi.

Olayın gelişimi

Mehmet Reşit Erkek, bir kadın müşteriden yıkamak üzere halıları teslim aldı. Başka bir adresten halı almak üzere hareket ederken, aracının arkasını açtığında halılardan birinin içinde cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı açtığında, içerisinde yaklaşık 650 bin TL değerinde altın olduğunu gördü ve hemen iş yeri sahibi Seyfettin Altun (40)'u arayarak durumu bildirdi. Altun ve Erkek, müşteriye ulaşıp altın dolu cüzdanı eksiksiz şekilde teslim etti; müşteri duygulanıp teşekkür ederek iki çalışana helallik verdi.

İş yeri sahibinin açıklaması

İş yeri sahibi Seyfettin Altun, çalışanının davranışını övgüyle anlattı: "10 yıldır bu sektördeyiz, bugün başımızdan böyle farklı bir olay geçti. Halının renginden ötürü farklı rengi dikkat edip baktığında cüzdanı gördü. Elemanım cüzdanı açtığında altınlarla karşılaştı. Adetleri sayıp müşteriye, sayarak teslim ettik. Karşı tarafta bu durumdan çok memnun kaldı. Müşterimizin hoşuna gitti, duasını aldık. Güvenli bir firmayız, kimsenin altınına tenezzül edecek değiliz. Bizim buraya ne gelirse teslim etmekle hükümlüyüz. Çalışanıma bu hareketinde ödülü bu hafta çift haftalık vermeyi düşünüyorum. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ettik. Devamını diliyoruz, inşallah hep böyle haramdan uzak doğru yolu tercih edeceğini umuyoruz"

Altınları bulan çalışanın anlatımı

Altınları bulan Mehmet Reşit Erkek olayı şöyle anlattı: "Halıları alıp arabaya koyduk, isimlerini halının üzerine yazdık. Başka bir adrese gittim sonra, kapıyı açtığımda halının içinde bir cüzdan fark ettim. Cüzdanı açtığımda altınları gördüm. Hemen fabrikaya geldim. Bu halının içinden bunların çıktığını söyledim. Hanımefendiye ulaştık. Herhangi bir değerli eşyanızı unutup halının içinde mi bıraktınız diye sordum. Altın diye cevap verdi, mor bir cüzdan da olduğunu söyledi. Biz de apar topar gittik ve altınlarını teslim ettik. Altın sahibi biz gittiğimizde çok tedirgin ve şoktaydı, bir üzüntü ile sevinç vardı. Altınları sayılı şekilde aldılar, ‘Allah razı olsun’ dedi o bize yeterlidir"

SEYFETTİN ALTUN (SOLDA) VE MEHMET REŞİT ERKEK (SAĞDA)