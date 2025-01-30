Adana'da Haraç İstemek Üzerine Öldürülen Ahmed Madarati Davasında Gelişmeler

Adana'da Bir Cinayet Davası Sürüyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 18 Eylül 2023'te bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yargılanma devam ediyor. Davada 1'i firari, 1'i tutuklu toplam 2 sanık bulunuyor. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık K.Y. katıldı. Duruşmaya bazı müştekiler ve taraf avukatları da eşlik etti.

Mütalaada Ağır Ceza Talebi

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Ahmed Madarati'nin cep telefonu dükkanının önünde sanık K.Y. ile haraç istemesi nedeniyle tartıştığını belirtti. Tartışmanın ardından K.Y., arkadaşı U.Ç. ile birlikte av tüfeğiyle tekrar iş yerine gitti ve bu süreçte Madarati'yi öldürdü.

Savcı, sanıkların K.Y. ve U.Ç'nun fikir ve eylem birliği ile haraç istemek için iş yerine 3 defa geldiklerini ifade ederek, K.Y. hakkında "iş yerinde silahla birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs" suçundan toplamda 33 yıl 6 ay ceza ve "bir suçu işleyememekten duyduğu infialle kasten öldürme" suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep etti. U.Ç. içinse savunma alınmamış olması nedeniyle dosyasının ayrılmasını istedi.

Maktulün Kardeşinin Şikayeti

Duruşmada, maktul Ahmed Madarati'nin kardeşi olan Suriyeli müşteki H.E. Madarati, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti. Sanık K.Y. suçlamaları reddetti ve detaylı savunma yapmak için süre istedi. Hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu savunan K.Y., tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme Kararları ve İlerlemesi

Mahkeme heyeti, K.Y.'nin tutukluluk halinin devamına ve firari sanık U.Ç. hakkında yakalama emrinin sürdürülmesine karar verdi. Duruşma, mütalaaya karşı savunma hazırlanması için ertelendi.

Olayın Detayları

18 Eylül 2023'te Mirzaçelebi Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, sanık K.Y. iş yerine giderek Ahmed Madarati’den haraç istemiş ve tartışmanın ardından tekrar av tüfeğiyle iş yerine dönmüştü. Madarati'nin, sanıklar tarafından vurulması sonucunda ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan zanlılardan K.Y., polisin 3 gün sonra yakaladığı ve tutuklandığı bilgisi verilirken, U.Ç. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştır.