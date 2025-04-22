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Adana'da Jandarma Ekiplerinden Şehit Kızına Anlamlı Doğum Günü Kutlaması

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, şehit Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina'nın 1. doğum gününü kutladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 13:39
Adana'da Jandarma Ekiplerinden Şehit Kızına Anlamlı Doğum Günü Kutlaması

Adana'da Jandarma Ekiplerinden Anlamlı Kutlama

Adana'nın Kozan ilçesinde, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 1 yaşına giren kızı Nare Lina için özel bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Jandarma Ekipleri Bir Araya Geldi

İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Yaşar’ın kızı Nare Lina'nın doğum gününü kutlamak üzere bir araya geldi. Kutlama için, jandarma ekipleri araç konvoyu ile ailenin yaşadığı Kozan’a doğru hareket etti.

Özel Kutlama Detayları

Organizasyonun yapıldığı tesis, renkli balonlarla süslendi. Jandarma ekipleri, doğum günü pastasını keserek, kutlamaya katılan bebeğin ailesine anlamlı hediyeler takdim etti.

Şehit Nurettin Yaşar'ın Anısı

Her yıl anılan şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 13 Aralık 2024 tarihinde 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundaki silahlı saldırıda yaralanmış ve 14 Aralık 2024’te kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 1 yaşına...

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 1 yaşına giren kızı Nare Lina için doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 1 yaşına...

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 1 yaşına giren kızı Nare Lina için doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

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