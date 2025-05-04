Adana'da Jandarmaya Ait Cayrokopter Zorunlu İniş Yaptı

Adana'da Jandarma Cayrokopteri Zorunlu İniş Yaptı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmaya ait bir cayrokopter, zorunlu olarak araziye sert iniş yaptı. Olay, Yörük Şenlikleri sırasında emniyet tedbirleri almak amacıyla havalandırılan hava aracında meydana geldi.

Dalam Yapılan Açıklamalar

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki 2 jandarma personelimizin durumları iyi." dedi.

Valilikten gelen bilgide, cayrokopterin Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenlikleri'nde emniyet tedbirlerine havadan destek vermek üzere görevlendirildiği belirtildi. Ancak henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle zorunlu iniş gerçekleştirdiği kaydedildi.

Olay Sonrası İkinci İhbarlar

Olayın ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cayrokopterin iniş sırasında yapısal bütünlüğünün bozulmadığı ve iniş esnasında hafif şekilde etkilenen personelimizin tedbiren hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, "Personelimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesi vurgulandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.