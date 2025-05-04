DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.678.729,31 0,95%

Adana'da Jandarmaya Ait Cayrokopter Zorunlu İniş Yaptı

Adana'da cayrokopter sert iniş yaptı, içerideki iki jandarma personelinin durumu iyi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 12:29
Adana'da Jandarmaya Ait Cayrokopter Zorunlu İniş Yaptı

Adana'da Jandarma Cayrokopteri Zorunlu İniş Yaptı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmaya ait bir cayrokopter, zorunlu olarak araziye sert iniş yaptı. Olay, Yörük Şenlikleri sırasında emniyet tedbirleri almak amacıyla havalandırılan hava aracında meydana geldi.

Dalam Yapılan Açıklamalar

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Cayrokopter araziye sert iniş yaptı. İçindeki 2 jandarma personelimizin durumları iyi." dedi.

Valilikten gelen bilgide, cayrokopterin Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenlikleri'nde emniyet tedbirlerine havadan destek vermek üzere görevlendirildiği belirtildi. Ancak henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle zorunlu iniş gerçekleştirdiği kaydedildi.

Olay Sonrası İkinci İhbarlar

Olayın ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cayrokopterin iniş sırasında yapısal bütünlüğünün bozulmadığı ve iniş esnasında hafif şekilde etkilenen personelimizin tedbiren hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, "Personelimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesi vurgulandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, jandarmanın cayrokopteri araziye sert iniş yaptı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin İlk Astronotu Gezeravcı, TEKNOFEST KKTC'de Ziyaretçilerin Yoğun İlgisini Vurguladı
2
Sırrı Süreyya Önder İçin AKM'de Duygu Dolu Anma Töreni
3
Husiler, Tel Aviv'de Ben Gurion Havaalanı'na Saldırdı: 4 Yaralı
4
Fatih Camisi'nde 81 Hafıza İcazet Töreni Düzenlendi
5
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Alparslan Türkeş'in Kabrine Yapılan Saygısızlığa Sert Tepki
6
Kırklareli'nde Motosiklet Sürücüleri Trafik Güvenliğine Dikkat Çekti

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi