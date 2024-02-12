Adana'da kaçak sigara operasyonu: 22 milyon 500 bin makaron yakalandı

Filtreli sigara kağıdı olarak bilinen makarondan 22 milyon 500 bin adet Adana'da yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da kaçak sigara operasyonu: 22 milyon 500 bin makaron yakalandı
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinin Yeşiloba Mahallesi'nde kaçak mal olduğu tespit edilen bir depoya baskın yaptı.

Ekipler, 22 milyon 500 bin makaron buldukları adreste şüpheli Ümit Ç'yi yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, nöbetçi hakimliğe gönderildi ve tutuklama kararı verildi.

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