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Adana'da Kaçak Yapılar Yıkıldı, Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Karataş sahilinde 138 kaçak yapı yıkıldı. Kaymakamlık binasına düzenlenen saldırıda bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 11:43
Adana'da Kaçak Yapılar Yıkıldı, Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Karataş ilçesinde Kaçak Yapılara Yoğun Müdahale

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde, kaçak yapılaşma ve işgallere karşı alınan önlemler çerçevesinde 138 yapı yıkıldı. 23 Ekim 2024'te başlayan yıkım süreci, Karataş Kaymakamlığı koordinesinde yürütüldü.

Yıkım Sürecinin Detayları

Kaçak yapı sahiplerine, ilçe belediyesi tarafından tebligatlar gönderildi; 28 Mayıs itibarıyla ise yıkım çalışmalarına hız verildi. Bu çerçevede sahil şeridindeki beş bölgede, kaçak yapılar tek tek kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Yıkım işlemlerinin güvenli bir şekilde devam etmesi için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaymakamlık Binasına Saldırı ve Tutuklama

Bu süreçte, kaçak yapı sahiplerince azmettirildiği değerlendirilen H.G, 1 Haziran sabahı Karataş Kaymakamlığı binasına taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda binanın giriş kapısının camlarını kıran zanlı, hemen olay yerine ulaşan polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı. Olayla bağlantılı olan M.Y. ve S.Y. ise gözaltına alındı; sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten Açıklama

Valilikten yapılan resmi açıklamada, kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir eyleme hoşgörü gösterilmeyeceği vurgulandı. Ayrıca, sahil alanlarının kaçak yapılaşmadan arındırılması için sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Açıklamada, "Ruhsatsız ve kaçak yapılardan, yapı kayıt belgesi alarak yürütmeyi durdurma kararı alanlar hariç olmak üzere, haksız kazanç elde eden tüm yapılar gündüz ve gece yapılan çalışmalarla yıkıldı. Karataş sahilleri, vatandaşların ücretsiz ve güvenli şekilde yararlanabileceği alanlar haline getirilecektir," denildi.

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde kaçak yapılaşma ve işgallere karşı başlatılan çalışmalar...

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde kaçak yapılaşma ve işgallere karşı başlatılan çalışmalar kapsamında 138 yapı yıkıldı.

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde kaçak yapılaşma ve işgallere karşı başlatılan çalışmalar...

Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde kaçak yapılaşma ve işgallere karşı başlatılan çalışmalar kapsamında 138 yapı yıkıldı.

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