Adana'da kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 683 bin kaçak makaron yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, yasa dışı sigara üretiminde kullanılan malzemelerle dolu bir araç, polis ekiplerince takip edilerek durduruldu. Araç sürücüsü E.Ç, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 683 bin kaçak makaron yakalandı
Yayın Tarihi:

Pozantı ilçesinde, 1 milyon 636 bin adet kaçak sigara filtresi bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün izlediği bir hafif ticari araç, ilçeye girmeden durduruldu.

Ekiplerin "dur" demesine rağmen kaçan sürücü E.Ç, uzun bir kovalamacadan sonra yakalandı. Araç ilçe girişinde durduruldu ve E.Ç. tutuklandı.

E.Ç, aracında 1 milyon 636 bin adet tütün doldurulmuş sigara kağıdı bulunduğu için gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan E.Ç, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öne Çıkanlar
Leke Çıkarmada Uzman Olmak İsteyenler Buraya! 4 Püf Nokta ile Lekelerden Kurtulun! Leke Çıkarmada Uzman Olmak İsteyenler Buraya! 4 Püf Nokta ile Lekelerden Kurtulun!
2024 yılında evinizin anahtarı hemen teslim edilecek! 60 ay vade imkanı sunuldu 2024 yılında evinizin anahtarı hemen teslim edilecek! 60 ay vade imkanı sunuldu
Düşük faizli konut kredisinde yerel seçimler ayarı! O tarihe kadar onaylanabilir Düşük faizli konut kredisinde yerel seçimler ayarı! O tarihe kadar onaylanabilir
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… Ankara ve İstanbul’a Kar Sürprizi! 1, 2,3 Gün Değil Tam 4 Gün Sürecek: İşte Kar Yağışının Başlayacağı Tarih… KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı İzmir'de akademisyen dehşeti: Kayınvalidesi ile 3 yaşındaki kızını öldürdü sonra intihar etti İzmir'de akademisyen dehşeti: Kayınvalidesi ile 3 yaşındaki kızını öldürdü sonra intihar etti İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat