Adana'da kaçakçılık operasyonu: 1 milyon 683 bin kaçak makaron yakalandı

Pozantı ilçesinde, 1 milyon 636 bin adet kaçak sigara filtresi bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün izlediği bir hafif ticari araç, ilçeye girmeden durduruldu.

Ekiplerin "dur" demesine rağmen kaçan sürücü E.Ç, uzun bir kovalamacadan sonra yakalandı. Araç ilçe girişinde durduruldu ve E.Ç. tutuklandı.

E.Ç, aracında 1 milyon 636 bin adet tütün doldurulmuş sigara kağıdı bulunduğu için gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan E.Ç, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.