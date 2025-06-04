Adana'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Kaçak Sigara ve Elektronik Likit Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 19 bin 900 elektronik sigara likidi ve 14 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Seyhan ilçesinde yer alan bir iş yeri ve konutlara düzenlendi.

Operasyon ve Tutuklamalar

Belirlenen adreslerde yapılan aramalar sonucunda, yasa dışı ürünler tespit edildi. Aramalarda yakalanan 2 zanlı, gözaltına alındı ve daha sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar vererek, kaçakçılık olayına önemli bir darbe vurmuş oldu.

Adana'da gümrük kaçağı 19 bin 900 elektronik sigara likidi ve 14 bin 100 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da gümrük kaçağı 19 bin 900 elektronik sigara likidi ve 14 bin 100 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.