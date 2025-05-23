Adana'da Kalaşnikof ve Pompalı Tüfek Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, bir evde ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aldıkları ihbar üzerine bir eve baskın yaptı.

Silahlar ve Mermiler Bulundu

Yapılan aramada, bir kalaşnikof tüfek, iki pompalı tüfek, şarjör ve toplam 39 mermi bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli M.İ (36), emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu operasyon, Adana'da güvenliğin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Adana'da bir evde kalaşnikof ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.