Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Kaybolan Çocuk İçin Hız Kesmeden Arama Çalışmaları

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan Cumali'nin bulunması için sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmalarını başlattı.

Arama çalışmalarını hava, kara ve denizden yürüten ekipler, kayıp çocuğu bulabilmek için titizlikle faaliyet göstermekte. Ekiplerin canla başla yürüttüğü bu çalışmalar sonucunda, kaybolan çocuğa ait olduğu iddia edilen bir terlik derede bulunmuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanından Destek Ziyareti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, arama faaliyetlerini yerinde incelemek üzere bölgeye geldi. Ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alan Karalar, kaybolan çocuğun ailesini çadırda ziyaret ederek, arama çalışmalarına belediye ekiplerinin de destek verdiğini vurguladı.

Karalar, çocuğun bulunması için birçok kurum ve kişinin cansiperane çaba gösterdiğini belirtti. Kaybolan çocuğun annesi Karanfil Timi ise katılan herkese teşekkür ederek, “Bu acı çok kötü. İstediğim ya ölü ya diri... Allah rızası için bir çare gösterin. Duyan, gören, bilen varsa bana desin, göstersin.” dedi.

Cumali Timi'den haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek arama çalışmalarının başlatılmasını sağlamıştı.

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve sulama kanalında sürdürüyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde dört gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kayıp çocuğu bulabilmek için çalışmalarını hava, kara ve sulama kanalında sürdürüyor.