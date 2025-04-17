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Adana'da Kaybolan Çocuğu Bulma Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'nın Karataş ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:03
Adana'da Kaybolan Çocuğu Bulma Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'nın Karataş ilçesinde, 12 Nisan tarihinde kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Cumali'nin bulunması için çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı. Mahallenin çevresindeki dere ve deniz alanlarında arama yapılırken, ekipler karada da detaylı incelemeler gerçekleştiriyor.

Arama çalışmalarında, zaman zaman gyrocopter desteği ile iz takip köpekleri ve dron da kullanılmakta. Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine başlatılan bu çalışmalarda, şu ana kadar çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

Olayın üzerinden geçen 5 günde, arama ekipleri üzerlerine düşen sorumluluğu titizlikle yerine getirerek Cumali'yi sağ salim bulmayı umuyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor....

Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra dron da kullanılıyor.

Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor....

Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor. Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra dron da kullanılıyor.

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