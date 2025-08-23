DOLAR
Adana'da Kızına Kötü Muamele İddiası: Anne Gözaltına Alındı

Adana Yüreğir'de kızına kötü muamele iddiasıyla Ayşegül Y. (35) gözaltına alındı; 10 yaşındaki E.H.Y. koruma altına alındı, bıçaklı engelleme görüntülere yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 17:24
Olayın öğrenilmesi ve soruşturma

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kızına kötü muamelede bulunduğu iddia edilen bir kadının gözaltına alındığı bildirildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı.

İhbar, Yavuzlar Mahallesindeki adreste yaşayan Ayşegül Y. (35) hakkında, kızına yönelik kötü muamelede bulunduğu yönündeydi. Adresi tespit eden ekipler, belirtilen ikamete giderek anneyi gözaltına aldı.

Çocuğun durumu ve elde edilen görüntüler

Söz konusu çocuğun kimliği E.H.Y. (10) olarak paylaşıldı. Çocuk, akrabalarının evine yerleştirilerek koruma altına alındı.

Olayla ilgili olarak, Ayşegül Y.'nin olayı haber alıp evlerine gelen bir yakınına sığınmak isteyen kızına bıçakla engel olmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülere de ulaşıldığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

