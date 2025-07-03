Adana'da Komşu Kavgası: Esnaf Tabancayla Yaralandı

Adana'da, komşusu ile girdiği tartışmanın ardından tabancayla vurulan bir esnaf,hastaneye kaldırıldı. Olay, Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Döner dükkanı işleten Servet Bulut (63), sabah saatlerinde iş yerine gittiğinde kepenginin üzerinde "Hasım" yazıldığını keşfetti. Bulut, bu yazıyı yazdığını düşündüğü yan komşusu R.Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte R.Ü, tabancayla Bulut'u yaraladı. Olayın ardından, 112 Acil Sağlık ekipleri hemen bölgeye sevk edilerek yaralı esnafı hastaneye kaldırdı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli R.Ü'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu esnaf hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı.

Adana'da tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu esnaf hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı.