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Adana'da Kurban Bayramı Coşkusu: Bayramlaşma Programı Gerçekleşti

Adana Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla bir bayramlaşma programı düzenleyerek, halkı bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 19:41
Adana'da Kurban Bayramı Coşkusu: Bayramlaşma Programı Gerçekleşti

Adana'da Kurban Bayramı Coşkusu

Adana Valiliği, Kurban Bayramı kapsamında anlamlı bir bayramlaşma programı gerçekleştirerek, kentin birlik ve beraberliğini pekiştirdi. Vali Yavuz Selim Köşger, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, resmi kurum müdürleri ve diğer katılımcılarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Vali Köşger'in Bayram Mesajı

Bayramlaşma programının ardından gazetecilere açıklamalar yapan Vali Köşger, Adanalıların Kurban Bayramı'nı kutladı ve şöyle ifade etti:

"Bayramların coşkuyla kutlandığını belirterek, sağlıkla, huzurla ve esenlikle nice bayramlar diledi. Seyahat edenlere trafik kurallarına riayet etmelerini, hız limitlerine dikkat etmelerini hatırlatarak, yolculuklarında güvenli bir dönem geçirmelerini istedi. Ayrıca, güvenlik güçleri ve kamu görevlileri ile birlikte bayramda gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı. Hiçbir vatandaşın acı bir haberle karşılaşmaması temennisinde bulundu."

Adana Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Yavuz Selim...

Adana Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger, katılımcılarla bayramlaştı.

Adana Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Yavuz Selim...

Adana Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger, katılımcılarla bayramlaştı.

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