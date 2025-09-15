Adana'da metruk evde uyuşturucu ticareti iddiası: Sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Olay ve soruşturma

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde metruk bir ikamette sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan İ.E. hakkında, savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı ve hakkında dava açıldı.

İddianamede, ihbar üzerine Barış Mahallesi'ndeki metruk bir eve düzenlenen operasyonda, İ.E.'nin poşete gizlediği 11,78 gram sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobil ile yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

İddianamede ayrıca adreste, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile sanığın cep telefonunda uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların ele geçirildiği ifade edildi.

Soruşturma belgelerinde sanığın deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İ.E.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Dava süreci

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.