Adana'da mide fıtığı ameliyatı sonrası kadın hayatını kaybetti

Yakınları ameliyatı yapan doktor ve özel hastaneden şikayetçi oldu

İrak'ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, 18 Ağustos tarihinde Adana'da bir özel hastanede mide fıtığı ameliyatı geçirdi. İki gün sonra taburcu edilen Bulut, 25 Ağustos'ta evde fenalaşınca yakınları tarafından ameliyatın yapıldığı hastaneye götürüldü.

Burada tıbbi müdahale uygulanan Bulut'un sağlık durumu kötüleşti. Daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bulut, ailesinin onayıyla tekrar ameliyata alındı ancak dün yaşamını yitirdi.

Çiğdem Bulut'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Otopsi işlemlerinin ardından Bulut'un cenazesi, Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

Aile şikayetçi oldu, üvey ağabeyin iddiaları

Üvey ağabey Mehmet Tumur (45), gazetecilere yaptığı açıklamada polis merkezine gidip ameliyatı yapan doktor ve özel hastaneden şikayetçi olduklarını söyledi. Durumun ameliyattan sonra kötüleştiğini belirten Tumur, şunları aktardı:

"Kardeşim fenalaşınca, kan kusunca doktoruyla görüştük. Doktor bize 'Bu durum, yaptığım ameliyattan değil, psikolojik olabilir. İsterseniz sizi psikoloğa sevk edebilirim' dedi. Herhangi bir şey yiyemediğini ve kustuğunu anlattık ancak doktor yine durumun ameliyatıyla ilgili olmadığını söyledi."

Tumur, kardeşini yeniden özel hastaneye götürdüklerini ve aynı gün Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini belirterek, "Seyhan Devlet Hastanesi'nde ameliyata girmeden önce doktorlar, kardeşimin yaşama şansının yüzde 1-2 olduğunu söylediler. 'Bize geldiğinde tansiyonu 6'ya 3'tü. Bu, durumun kötü olduğu anlamına geliyor' dediler." dedi.

Tumur'un aktardığına göre, yapılan muayene ve müdahalede kardeşinin diyaframı patlamış, bağırsağı yırtılmış, bundan kaynaklı mide çürümüş ve akciğerleri sönmüştü. Akciğerleri tekrar aktif hale getirmek için iki tarafa tüp takıldı; doktorlar gerekli müdahaleyi yaptıklarını ve aileye duruma ilişkin bilgi verdiklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; aile tazminat ve adalet talebiyle şikayetçi oldu.

