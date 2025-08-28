DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
48,06 -0,55%
ALTIN
4.481,4 -0,01%
BITCOIN
4.640.139,74 -0,67%

Adana'da Mide Fıtığı Ameliyatı Sonrası Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da 18 Ağustos'ta mide fıtığı ameliyatı olan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, 25 Ağustos'ta fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; yakınları doktordan ve hastaneden şikayetçi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:40
Adana'da Mide Fıtığı Ameliyatı Sonrası Kadın Hayatını Kaybetti

Adana'da mide fıtığı ameliyatı sonrası kadın hayatını kaybetti

Yakınları ameliyatı yapan doktor ve özel hastaneden şikayetçi oldu

İrak'ta kuaförlük yapan 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, 18 Ağustos tarihinde Adana'da bir özel hastanede mide fıtığı ameliyatı geçirdi. İki gün sonra taburcu edilen Bulut, 25 Ağustos'ta evde fenalaşınca yakınları tarafından ameliyatın yapıldığı hastaneye götürüldü.

Burada tıbbi müdahale uygulanan Bulut'un sağlık durumu kötüleşti. Daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bulut, ailesinin onayıyla tekrar ameliyata alındı ancak dün yaşamını yitirdi.

Çiğdem Bulut'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Otopsi işlemlerinin ardından Bulut'un cenazesi, Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

Aile şikayetçi oldu, üvey ağabeyin iddiaları

Üvey ağabey Mehmet Tumur (45), gazetecilere yaptığı açıklamada polis merkezine gidip ameliyatı yapan doktor ve özel hastaneden şikayetçi olduklarını söyledi. Durumun ameliyattan sonra kötüleştiğini belirten Tumur, şunları aktardı:

"Kardeşim fenalaşınca, kan kusunca doktoruyla görüştük. Doktor bize 'Bu durum, yaptığım ameliyattan değil, psikolojik olabilir. İsterseniz sizi psikoloğa sevk edebilirim' dedi. Herhangi bir şey yiyemediğini ve kustuğunu anlattık ancak doktor yine durumun ameliyatıyla ilgili olmadığını söyledi."

Tumur, kardeşini yeniden özel hastaneye götürdüklerini ve aynı gün Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini belirterek, "Seyhan Devlet Hastanesi'nde ameliyata girmeden önce doktorlar, kardeşimin yaşama şansının yüzde 1-2 olduğunu söylediler. 'Bize geldiğinde tansiyonu 6'ya 3'tü. Bu, durumun kötü olduğu anlamına geliyor' dediler." dedi.

Tumur'un aktardığına göre, yapılan muayene ve müdahalede kardeşinin diyaframı patlamış, bağırsağı yırtılmış, bundan kaynaklı mide çürümüş ve akciğerleri sönmüştü. Akciğerleri tekrar aktif hale getirmek için iki tarafa tüp takıldı; doktorlar gerekli müdahaleyi yaptıklarını ve aileye duruma ilişkin bilgi verdiklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; aile tazminat ve adalet talebiyle şikayetçi oldu.

Adana'da mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın, tedavi için kaldırıldığı hastanede...

Adana'da mide fıtığı ameliyatı sonrası fenalaşan kadın, tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Üvey ağabey Mehmet Tumur, gazetecilere açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı
2
İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi
3
Amasya'da cami kubbesinde tadilat sırasında işçi yaşamını yitirdi
4
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
5
Çanakkale Kemel'de Orman Dışı Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
6
Çanakkale'de 118 Orman Yangını: 7 bin 39 Hektar Zarar
7
Tokat Erbaa'da Taksi ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, 2'si Ağır

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı