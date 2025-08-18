Adana'da minibüste hırsızlık: Yolcu kılığına giren zanlı sürücünün parasını çaldı

Adana'da minibüste yolcu kılığına giren zanlı sürücünün parasını çaldı

Hırsızlık anı araç içi kamerasında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, plakası öğrenilemeyen minibüse yolcu gibi binen bir kişi, sürücünün teybin yanına koyduğu bir miktar parayı aldığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Durumu fark eden sürücü zanlıyı yakalamaya çalıştı; ancak şüpheli minibüsten inip koşarak uzaklaştı.

Olayın görüntüleri, hırsızlık anını ve zanlının minibüsten kaçışını net biçimde gösteriyor.

Olay sonrası polis ekipleri zanlının bulunması için çalışma başlattı. Plakası henüz öğrenilemeyen minibüsle ilgili soruşturma sürüyor.