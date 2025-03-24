Adana'da Miras Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Gözaltı

Adana'nın Yumurtalık İlçesinde Silahlı ve Bıçaklı Kavga

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Kavga Asmalı Mahallesi'nde Çıktı

Olay, Asmalı Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. İddialara göre, 42 yaşındaki Yunus Yıkık ve ağabeyi 44 yaşındaki A. Yıkık arasında miras anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktı.

Olay Yerine Acil Sağlık ve Jandarma Ekipleri Sevk Edildi

Olayın ardından ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde, kavga sırasında hem silahtan hem de bıçaktan faydalanıldığı anlaşıldı ve Yunus Yıkık'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.

Cinayet Zanlıları Gözaltına Alındı

Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı A. Yıkık ve kavga anında yanında bulunduğu iddia edilen eşi S. Yıkık (39) ile ilgili işlemleri başlattı ve iki kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.