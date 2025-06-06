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Adana'da Miras Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü: Dayısını Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Adana'da dayısını bıçakla yaralayan Yılmaz K. tutuklandı, kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 10:48
Adana'da Miras Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü: Dayısını Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Adana'da Dayısını Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonucu dayısını bıçakla yaralayan şüpheli Yılmaz K. gözaltına alınarak tutuklandı.

Kavga 4 Haziran'da Gerçekleşti

Olay, Yeşilyurt Mahallesi'nde 4 Haziran'da meydana geldi. Yılmaz D. (44) ve yeğeni Yılmaz K. arasında miras iddiaları üzerine tartışma patlak verdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sonucunda Yılmaz K, bıçakla dayısını yaraladı.

Yaralanan Yılmaz D, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Ancak akrabalık bağları olan Cumali K. (48) ve A.Ç. (16) ile birlikte Yılmaz K.’den şikayetçi oldu.

Olay Sonrası Gözaltılar

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturma doğrultusunda, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz K., adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar, babası Cumali K. ve kuzeni A.Ç. ise serbest bırakıldı.

Olay anı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği dayısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı....

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği dayısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yılmaz K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası Cumali K. ile kuzeni A.Ç. ise serbest bırakıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği dayısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı....

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kavga ettiği dayısını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yılmaz K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, babası Cumali K. ile kuzeni A.Ç. ise serbest bırakıldı.

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