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Adana'da Motosiklet Denetimlerinde 16 Araç Traffikten Men Edildi

Adana'da yapılan trafik denetimlerinde 16 motosiklet trafikten men edildi, 94 sürücüye ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 22:10
Adana'da Motosiklet Denetimlerinde 16 Araç Traffikten Men Edildi

Adana'da Motosiklet Denetimi!

Adana'da trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde, toplam 16 motosiklet trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Seyhan Caddesi'nde etkili bir denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin Çalışmaları

Denetim esnasında 518 motosiklet kontrol edilirken, sürücülerin ehliyetleri ve motosiklet belgeleri titizlikle incelendi. Elde edilen verilere göre, 94 sürücüye çeşitli sebeplerden ötürü cezai işlem uygulandı.

Bu tür denetimlerin, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyum sağlamak amacıyla sürdürüleceği ifade edildi.

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve...

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Seyhan Caddesi'nde motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonrası 16 motosiklet trafikten menedildi.

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve...

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Seyhan Caddesi'nde motosiklet denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonrası 16 motosiklet trafikten menedildi.

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