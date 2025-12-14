Adana'da motosiklet kazası: Akkapı'da 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Akkapı Mahallesi'nde gerçekleşen kaza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında Can Uzun yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybeden Can Uzun, yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Can Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

