Adana'da motosiklet kazası: Akkapı'da 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Can Uzun yaşamını yitirdi, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:19
Adana'da motosiklet kazası: Akkapı'da 1 kişi hayatını kaybetti

Adana'da motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Akkapı Mahallesi'nde gerçekleşen kaza

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında Can Uzun yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybeden Can Uzun, yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinde Can Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Uzun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

