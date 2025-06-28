Adana'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, ağaca çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Cemil K. idaresindeki 01 AZA 072 plakalı motosiklet, Sazai Karakoç Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu.
Kazanın hemen ardından olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekibi, Cemil K'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrasında, Cemil K'nın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Cemil K'nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.