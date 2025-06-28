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Adana'da Muhtar Darbedildi: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki muhtar darbedilmesi olayında 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 10:14
Adana'da Muhtar Darbedildi: 3 Zanlı Tutuklandı

Adana'da Muhtarın Darbedilmesi Olayında 3 Tutuklama

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, mahalle muhtarı Şahap Canoğulları'nın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay, 18 Haziran tarihinde Haydaroğlu Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi.

Kimliği belirsiz şüpheliler, 62 yaşındaki muhtar Canoğulları'nı darbetti. Yaralanan Canoğulları, derhal Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Canoğulları, olaya ilişkin ifadesinde, kendisini tehdit eden Tolga H. (36) tarafından saldırıya uğradığını belirtmiş ve şikayette bulunmuştur. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganların kimlikleri tespit edildi.

Emniyet ekipleri, düzenledikleri operasyonla Tolga H, Kadir T. (26), Ali T. (23) ve Samet S. (23) adlı şüphelileri yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye çıkarılan şüphelilerden Tolga H., Kadir T. ve Ali T. tutuklandı. Samet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu olay, mahalle muhtarlarının güvenliğini ve toplumda kamu görevlilerine yönelik şiddet olaylarını bir kez daha gündeme getirdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mahalle muhtarının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mahalle muhtarının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mahalle muhtarının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde mahalle muhtarının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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