Adana'da Muhtar: 'Seyhan Belediyesi Ölmüştür' Diyerek Cenazeyi Kaldırdı

Muhtar Saniye Çelik'ten sembolik protesto

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, CHP'li Seyhan Belediyesi'nden hizmet alamadıklarını belirterek alışılmadık bir yöntemle tepkisini gösterdi. Çelik, muhtarlık binası önünde düzenlenen törenle belediyenin cenazesini kaldırdığını açıkladı.

Çelik, belediyeden uzun süredir hizmet gelmediğini vurgulayarak eylemin gerekçesini şöyle anlattı:

"İki yıldan bu yana ömrümüz tükendi, telefonlar açıyoruz, dilekçelerle başvuruyoruz. Hiçbir hizmet gelmemesinden dolayı biz belediyenin fiilen öldüğüne kanaat getirdik. Boşuna nefisimizi tüketmeyelim hizmet yapmayacaklar. Hizmet yapmayan başkan, başkan yardımcısı, başkan vekili, müdürleri boşuna maaş almasınlar. Makam işgalcisi olmasınlar. Ömrümüz bitti hizmet getiremiyoruz"

Muhtar eylemi geniş bir soruna işaret eden çağrıya dönüştürdü:

"Bu sadece Pınar Mahallesi için geçerli değil. Seyhan ilçesinin 96 mahallesi daha beter durumda. Çaresiz kaldık, artık dedik ki nefesimizi tüketmeyelim belediye ölmüştür diyelim kurtulalım. Ölüden medet umulmaz, ölü iş yapabilir mi? Yok. O zaman bizde dedik ki belediye ölmüştür, umudu keselim. 3 yıl böyle mi bekleyelim, yetkililerimiz gereğini yapacak mı? Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımız biz herkesten destek bekliyoruz. Belediye fiilen ölmüştür, gereği yapılsın"

Çelik'in açıklamaları bölge sakinlerinin belediye hizmetleri konusundaki tepkisini ve yetkililerden beklentisini öne çıkarırken, eylem sembolik bir uyarı niteliği taşıdı.

ADANA’NIN SEYHAN BELEDİYESİ’NİN HİZMET VERMEDİĞİNİ İDDİA EDEN PINAR MAHALLESİ MUHTARI SANİYE ÇELİK, UZUN SÜREDİR MAHALLEYE HİZMET GELMEDİĞİNDEN DOLAYI SEYHAN BELEDİYESİ’NİN "VEFAT ETTİĞİNİ" İLAN EDEREK CENAZESİNİ KALDIRDI.