Adana'da Muhtar: 'Seyhan Belediyesi Ölmüştür' Diyerek Cenazeyi Kaldırdı

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, yaklaşık 2 yıldır hizmet gelmediğini iddia ederek Seyhan Belediyesi'nin 'vefat ettiğini' ilan edip sembolik cenaze töreni düzenledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 18:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:04
Adana'da Muhtar: 'Seyhan Belediyesi Ölmüştür' Diyerek Cenazeyi Kaldırdı

Adana'da Muhtar: 'Seyhan Belediyesi Ölmüştür' Diyerek Cenazeyi Kaldırdı

Muhtar Saniye Çelik'ten sembolik protesto

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, CHP'li Seyhan Belediyesi'nden hizmet alamadıklarını belirterek alışılmadık bir yöntemle tepkisini gösterdi. Çelik, muhtarlık binası önünde düzenlenen törenle belediyenin cenazesini kaldırdığını açıkladı.

Çelik, belediyeden uzun süredir hizmet gelmediğini vurgulayarak eylemin gerekçesini şöyle anlattı:

"İki yıldan bu yana ömrümüz tükendi, telefonlar açıyoruz, dilekçelerle başvuruyoruz. Hiçbir hizmet gelmemesinden dolayı biz belediyenin fiilen öldüğüne kanaat getirdik. Boşuna nefisimizi tüketmeyelim hizmet yapmayacaklar. Hizmet yapmayan başkan, başkan yardımcısı, başkan vekili, müdürleri boşuna maaş almasınlar. Makam işgalcisi olmasınlar. Ömrümüz bitti hizmet getiremiyoruz"

Muhtar eylemi geniş bir soruna işaret eden çağrıya dönüştürdü:

"Bu sadece Pınar Mahallesi için geçerli değil. Seyhan ilçesinin 96 mahallesi daha beter durumda. Çaresiz kaldık, artık dedik ki nefesimizi tüketmeyelim belediye ölmüştür diyelim kurtulalım. Ölüden medet umulmaz, ölü iş yapabilir mi? Yok. O zaman bizde dedik ki belediye ölmüştür, umudu keselim. 3 yıl böyle mi bekleyelim, yetkililerimiz gereğini yapacak mı? Bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımız biz herkesten destek bekliyoruz. Belediye fiilen ölmüştür, gereği yapılsın"

Çelik'in açıklamaları bölge sakinlerinin belediye hizmetleri konusundaki tepkisini ve yetkililerden beklentisini öne çıkarırken, eylem sembolik bir uyarı niteliği taşıdı.

ADANA’NIN SEYHAN BELEDİYESİ’NİN HİZMET VERMEDİĞİNİ İDDİA EDEN PINAR MAHALLESİ MUHTARI SANİYE...

ADANA’NIN SEYHAN BELEDİYESİ’NİN HİZMET VERMEDİĞİNİ İDDİA EDEN PINAR MAHALLESİ MUHTARI SANİYE ÇELİK, UZUN SÜREDİR MAHALLEYE HİZMET GELMEDİĞİNDEN DOLAYI SEYHAN BELEDİYESİ’NİN "VEFAT ETTİĞİNİ" İLAN EDEREK CENAZESİNİ KALDIRDI.

ADANA’NIN SEYHAN BELEDİYESİ’NİN HİZMET VERMEDİĞİNİ İDDİA EDEN PINAR MAHALLESİ MUHTARI SANİYE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Göktaş: Kapadokya Huzurevi ile Nevşehir’de Yaşlı Bakım Kapasitesi Artıyor
2
Adana'da Muhtar: 'Seyhan Belediyesi Ölmüştür' Diyerek Cenazeyi Kaldırdı
3
Sivas Beypınar'da Öğrencilere 100 Ahşap Kızak — Türkülerle Kayak Sevinci
4
Memişoğlu: Üçte Biri Sigara İçen Bir Toplumda Yaşamak İstemiyoruz — Balıkesir'de Sağlık Yatırımları
5
Kocaeli Hereke'de Kuvvetli Rüzgar: 186 Evin Çatısı Uçtu
6
Kağıthane Sporcuhane'de Futbol Eğitimleri Tüm Hızıyla
7
Bakan Güler ve Sjafrie Sjamsoeddin ASELSAN'da Yerli ve Millî Teknolojileri İnceledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları