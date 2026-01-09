Vali Toros: Mersin, potansiyeli ve gücüyle çok kıymetli bir şehir

Vali Atilla Toros, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Mersin'de gazetecilerle buluştu; basının önemini vurgulayıp şehrin potansiyeline dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:52
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:52
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basınla buluşma

Vali Atilla Toros, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda basının kamu hizmetlerinin doğru ve etkin şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında vazgeçilmez bir rol üstlendiğini vurguladı.

Gazetecilerin davetine icabet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Toros, "Sizlerle bir arada olmaktan ve görüşlerinizi dinlemekten büyük memnuniyet duyuyorum. Gazetecilerin bakış açısı, değerlendirmeleri ve sahadaki gözlemleri bizim için son derece kıymetli" dedi.

Göreve başlayalı yaklaşık bir yılın dolmak üzere olduğunu ifade eden Toros, önümüzdeki günlerde basın mensuplarıyla kapsamlı değerlendirme toplantıları gerçekleştireceklerini belirtti.

Toros, Mersin’in sahip olduğu potansiyele dikkat çekerek, "Mersin; tarımı, sanayisi, lojistiği, turizmi ve bereketli topraklarıyla son derece kıymetli bir şehir. Ortak paydamız Mersin’in daha ileriye gitmesi. Sizler bu hedefe ulaşma noktasında en önemli meslek gruplarından birisiniz. Yapılan hizmetlerin duyurulması ve kamuoyuna aktarılması noktasında basın olmazsa olmazdır" ifadelerini kullandı.

Dijitalleşen dünyada medyanın dönüşümüne de değinen Toros, yerel ve ulusal basını yakından takip ettiklerini belirterek, "Sizlerin yazdıkları ve aktardıkları, bizim için yol gösterici nitelik taşıyor. Basının eleştirileri ve önerileri kamu hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli katkı sağlıyor" dedi.

Programda konuşan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nün gazeteciler açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti. Tepe, "10 Ocak 1961, gazetecilerin mesleki haklarını kazandığı önemli bir tarihtir. Bu özel günlere sahip çıkmak, mesleğimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Tepe, yerel basının demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Yerel basın güçlü olursa demokrasi de güçlü olur. Basın sustuğunda toplumda birçok sorun görünmez hale gelir. Devletimizin ve milletimizin desteğini yanımızda hissetmek bizler için son derece kıymetlidir. Güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

