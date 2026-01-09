Germencik Belediyesi 2026'da 35 Sokak Hayvanını Kısırlaştırdı

Germencik Belediyesi, 2026 başından beri 21 köpek ve 14 kediyi steril ortamda kısırlaştırarak kontrolsüz üremeyi önlüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:46
Çalışmanın kapsamı ve amaçları

Germencik Belediyesi, 2026 yılının başından bu yana yürüttüğü kısırlaştırma çalışmaları kapsamında 21 köpek ve 14 kedi olmak üzere toplam 35 sokak hayvanını steril ve güvenli ortamda veteriner hekim tarafından kısırlaştırdı.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyenin tam teçhizatlı veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma operasyonlarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Zencirci, yapılan uygulamaların hem sokak hayvanlarının sağlığını korumayı hem de kontrolsüz üremenin önüne geçmeyi hedeflediğini ifade etti. Çalışmaların amacı ayrıca hayvan refahını artırmak olarak açıklandı.

Başkan Zencirci, sokak hayvanlarının kent yaşamının bir parçası olduğuna dikkat çekerek Germencik Belediyesi’nin can dostlara yönelik hizmetlerini kararlılıkla sürdüreceğini, patili dostların kendilerine emanet olduğunu vurguladı.

