GTÜ Kavşağı'nda Trafik Rahatladı — Çalışma Tamamlandı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kavşağı'nda trafik rahatladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi önündeki kavşakta yürütülen düzenleme çalışmalarını tamamladı. Ulaşım yatırımlarıyla kent trafiğinin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefleyen belediye ekipleri; refüj, kaldırım, altyapı, asfalt ve çizgi çalışmalarını tamamlayarak kavşağı hem estetik hem de işlevsel hale getirdi.

Yoğun imalatlarla kavşak yenilendi

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiren çalışmalarda yaklaşık 5 bin metrekare parke döşemesi, 2 bin 100 metre bordür ve bin metre refüj bordür uygulandı. Kavşakta ayrıca bin 500 ton PMT serimi, bin 200 binder serimi ve 3 bin ton aşınma asfalt serimi yapıldı. Yeni montajlanan 36 adet aydınlatma direği bölgenin görünümünü ve güvenliğini güçlendirdi.

Altyapı çalışmaları ve kazı-dolgu işleri

Projede ilk olarak 760 metre yağmursuyu altyapı çalışması gerçekleştirildi. Bunu takiben 6 bin metreküp yarma kazı, 2 bin metreküp dolgu ve bin metreküp taş duvar imalatları tamamlandı; ayrıca fiber optik altyapı çalışmaları da yapıldı. Bu düzenlemelerle İstanbul ve Gebze’den kampüse ve Darıca’ya girişlerde yoğun kullanılan kavşakta daha akıcı ve güvenli trafik akışı hedeflendi. Çalışmaların son aşamasında ekipler yol çizgilerini de çekti.

Park ve bahçelerde kapsamlı düzenleme

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ise kavşak çevresindeki yeşil alanlarda yoğun mesai yürüttü. Toplam 11 bin metrekare alanda çimlendirme yapıldı; 62 adet mazı ve 3 adet kırmızı yapraklı dişbudak dikildi. Ayrıca 43 kamyona denk gelen 560 metreküp toprak serimi gerçekleştirildi ve 11 bin metrekare alana sulama tesisat sistemi kuruldu. Bölgede bulunan okaliptüs ağaçlarının bakımları da tamamlandı.

GTÜ Kavşağı yenileme çalışmalarıyla Gebze'de araç sirkülasyonunun verimli hale getirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlandı; kritik kavşaklar ve ana arterlerde düzenlemelerle trafik akışının hızlanması hedeflendi.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNÜNDE TRAFİĞİ RAHATLATMAK AMACIYLA YAPILAN DÜZENLEMEDE YOL ÇİZGİLERİNİN TAMAMLANMASIYLA ÇALIŞMALAR SONA ERDİ.