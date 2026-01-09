Gaziosmanpaşa'dan Gazetecilere Su Kemeri Sosyal Tesisi'nde yüzde 50 indirim

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Su Kemeri Sosyal Tesisi'ni gazetecilere yüzde 50 indirimle açıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:49
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:49
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Gazeteciler Günü'ne özel indirim

Su Kemeri Sosyal Tesisi, 10 Ocak'ta basın mensuplarına yarı fiyatına hizmet verecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın emekçileri için anlamlı bir kampanya başlattı. Belediye, bünyesindeki Su Kemeri Sosyal Tesisi'ni gazetecilere yüzde 50 indirimle açacak.

Kampanya, 10 Ocak tarihinde gün boyu geçerli olacak ve gazetecilere tesisin zengin menüsü ve doğayla iç içe dinlendirici atmosferinden yararlanma imkânı sunacak. Yoğun çalışma temposu altında olan basın mensuplarına hem dinlenme hem de mesleki dayanışma fırsatı sağlamayı amaçlayan uygulama, tesisin nezih ortamında keyifli bir mola fırsatı vaat ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Halkımızın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden çalışan basın emekçilerimizin emeği her türlü takdirin üzerindedir. Biz de Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, bu özel günde böyle bir jestle onların yanında olmak istedik."

Tören ya da rezervasyon bilgileri metinde belirtilmemiş olup, ilgilenen basın mensuplarının doğrudan tesis ile iletişime geçmeleri öneriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

