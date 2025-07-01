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Adana'da Nehre Düşen Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Ceyhan'da yürürken dengesini kaybeden Feridun Z, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 12:56
Adana'da Nehre Düşen Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, yürüyüş yaparken dengesini kaybedip Ceyhan Nehri'ne düşen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Olay, Atatürk Mahallesi Dr. Mahir Alp Boydak Bulvarı'nda meydana geldi. Yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybeden Feridun Z, aniden nehre düştü.

Durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım talep etti. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, Feridun Z'yi suya düşmesinin ardından kısa sürede kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kurtarılan Feridun Z, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu olay, bölgedeki itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehre düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde nehre düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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