Kepez'in 'Anında Çözüm' Ekibi 7/24 Hizmette

Kepez Belediyesi'nin 'Anında Çözüm Ekibi', 629 bin nüfuslu ilçenin 68 mahallesinde 7/24 görev yaparak vatandaşların taleplerine anında müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:26
Kepez Belediyesi'nin Anında Çözüm Ekibi, 629 bin nüfuslu ilçede 68 mahalleye hızlı ve etkili hizmet sunuyor. İlçe sakinleri karşılaştıkları olumsuzlukları çekip yazıp gönderiyor; belediye ekipleri ise gelen talepleri büyük-küçük ayrımı yapmadan anında çözüme kavuşturuyor.

Hızlı Müdahale ve Katılımcı Yönetim

Uygulama, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz döneminin çözüm odaklı ve katılımcı yönetim anlayışını yansıtıyor. Başkan Kocagöz, "Halkımızın sorunlarını görmek ve çözmek bizim önceliğimizdir. Anında Çözüm Ekibimiz ile ilçemizin 68 mahallesindeki her soruna anında müdahale ediyoruz. Ekip arkadaşlarımı bu özverili ve hızlı hizmetlerinden dolayı kutluyorum. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çek, Yaz, Gönder - Kepez’i Sen Yönet

Kepez Belediyesi'nin Çek, Yaz, Gönder- Kepez’i Sen Yönet projesiyle vatandaşlar ilçedeki sorunları doğrudan belediyeye iletebiliyor. Haftanın 7 günü, 24 saat vardiya sistemiyle görev yapan ekipler, bildirilen her talebe hızlıca müdahale ediyor.

Barış Mahallesi'nde Kaldırım ve Bordür Onarımı

Anında Çözüm Ekibi, Barış Mahallesi'nde bildirilen kırık bordür taşlarına hızlıca müdahale etti. Ekipler önce kaldırım taşlarını düzenledi, ardından kırılan bordürleri yenileyerek engelli bireyler, yayalar ve bebek arabasıyla geçen vatandaşlar için güvenli geçiş sağladı.

İletişim

Vatandaşlar her türlü taleplerini WhatsApp ihbar hattı 05550240707 veya Kepez İletişim Merkezi 4446007 üzerinden Kepez Belediyesi'ne iletebiliyor.

