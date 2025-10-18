Adana'da ofis, ev ve muhtarlık kurşunlandı: 6 zanlı tutuklandı

Adana'da haraç isteme sonrası ofis, ev ve muhtarlık binasına ateş açılmasıyla ilgili 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı; ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 11:11
Adana'da ofis, ev ve muhtarlık kurşunlandı: 6 zanlı tutuklandı

Adana'da ofis, ev ve muhtarlık binasının kurşunlanması: 6 tutuklama

Adana'da, ofis, ikamet ve muhtarlık binasına düzenlenen silahlı saldırılar ve ruhsatsız silah bulundurma iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı.

Olayın gelişimi

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meyve ve sebze ihracatı yapan firmanın sahibi T.A.'yı (36) telefonla arayan iki kişi, 50 milyon lira haraç istedi. T.A.'nın talebi reddetmesinin ardından, 7 Ekim'de ofisine motosikletli iki kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Bu saldırının üç gün sonra, firmanın çalışanı M.Ü.'nün (28) Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki ikametine de tabancayla ateş açılmasıyla sürdüğü; saldırılarda yaralanma olmadığı, ofis ve ikamete çok sayıda mermi isabet ettiği bildirildi.

Saldırılar son bulmayınca T.A. şüphelilerle görüşmek üzere muhtarlık binasına gitti. Bu sırada iki kişi muhtarlık binası önünde havaya ateş açtı ve kaçtı. İhbar üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yakalama, silah ele geçirme ve gözaltılar

Ekiplerin adrese yaklaşması sırasında iki şüpheli muhtarlık binasına ateş açarak kaçtı. Ara sokaklara girip izlerini kaybettirmeye çalışan zanlılar M.Y. (18) ve kuzeni A.Y. (21) kovalamaca sonucu yakalandı; üzerlerinde ruhsatsız 2 tabanca bulundu.

Muhtarlık binasında yapılan aramada da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu öne sürülen muhtar İ.K. ile T.A. ve saldırıları azmettirmekle suçlanan M.O. (27) ve F.Y. (26) dahil olmak üzere toplam 9 kişi daha gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden T.A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.O., F.Y., M.Y. ve A.Y. ile birlikte toplam 6 şüpheli tutuklandı. Muhtar İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da ofis, ev ve muhtarlık binasının kurşunlanması olaylarına karıştıkları ve ruhsatsız silah...

Adana'da ofis, ev ve muhtarlık binasının kurşunlanması olaylarına karıştıkları ve ruhsatsız silah bulundurdukları öne sürülen 6 şüpheli tutuklandı.

Adana'da ofis, ev ve muhtarlık binasının kurşunlanması olaylarına karıştıkları ve ruhsatsız silah...

İLGİLİ HABERLER

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Gazze'ye 68 Milyon TL Nakdi Yardım ve Binlerce Destek
2
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye'ye Yönelik Saldırıları Reddetti
4
Şehit Piyade Er Eyüp Güner Gaziantep'te Defnedildi
5
KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi Yarın: 218 bin 313 Seçmen
6
Karadeniz Rüzgarı Samsun Bafra'da Kitesurf Tutkunlarını Buluşturdu
7
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)