Adana'da ofis, ev ve muhtarlık kurşunlandı: 6 zanlı tutuklandı

Adana'da ofis, ev ve muhtarlık binasının kurşunlanması: 6 tutuklama

Adana'da, ofis, ikamet ve muhtarlık binasına düzenlenen silahlı saldırılar ve ruhsatsız silah bulundurma iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli tutuklandı.

Olayın gelişimi

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meyve ve sebze ihracatı yapan firmanın sahibi T.A.'yı (36) telefonla arayan iki kişi, 50 milyon lira haraç istedi. T.A.'nın talebi reddetmesinin ardından, 7 Ekim'de ofisine motosikletli iki kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Bu saldırının üç gün sonra, firmanın çalışanı M.Ü.'nün (28) Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki ikametine de tabancayla ateş açılmasıyla sürdüğü; saldırılarda yaralanma olmadığı, ofis ve ikamete çok sayıda mermi isabet ettiği bildirildi.

Saldırılar son bulmayınca T.A. şüphelilerle görüşmek üzere muhtarlık binasına gitti. Bu sırada iki kişi muhtarlık binası önünde havaya ateş açtı ve kaçtı. İhbar üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yakalama, silah ele geçirme ve gözaltılar

Ekiplerin adrese yaklaşması sırasında iki şüpheli muhtarlık binasına ateş açarak kaçtı. Ara sokaklara girip izlerini kaybettirmeye çalışan zanlılar M.Y. (18) ve kuzeni A.Y. (21) kovalamaca sonucu yakalandı; üzerlerinde ruhsatsız 2 tabanca bulundu.

Muhtarlık binasında yapılan aramada da ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu öne sürülen muhtar İ.K. ile T.A. ve saldırıları azmettirmekle suçlanan M.O. (27) ve F.Y. (26) dahil olmak üzere toplam 9 kişi daha gözaltına alındı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden T.A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.O., F.Y., M.Y. ve A.Y. ile birlikte toplam 6 şüpheli tutuklandı. Muhtar İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

