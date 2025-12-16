DOLAR
Bodrum'da polisi sürükleyen motosiklet sürücüsü tutuklandı

Bodrum'da sivil denetimde polisi sürükleyerek yaraladığı iddia edilen motosiklet sürücüsü tutuklandı; 2 kişiye toplam 78.945 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 21:32
Bodrum'da polisi sürükleyen motosiklet sürücüsü tutuklandı

Bodrum'da polisi sürükleyerek yaralayan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sivil trafik denetimi sırasında kendisini yakalamaya çalışan polisi sürükleyerek hafif şekilde yaraladığı öne sürülen motosiklet sürücüsü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetim ve olayın ayrıntıları

Bodrum'da özellikle ana arterlerde hız yapan, plakasız ve abart egzozlu motosikletlere yönelik olarak başlatılan sivil denetim kapsamında, dün gece Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonunda çevreyi rahatsız eden 2 motosiklet sivil trafik ekiplerince durdurulmak istendi. Kaçmaya çalışan sürücülerin motosikletlerini tutan polisler, bu sırada sürüklenerek hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından her iki sürücü de yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulanan yaptırımlar

Sürücülere; açılır kapanır plaka düzeneği kullanmak, plakasız motosikletle trafiğe çıkmak, abart egzoz kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçları başta olmak üzere çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Şahıslara toplam 78.945 TL idari para cezası uygulanırken, motosikletler trafikten men edilip çekiciyle otoparka çekildi.

Motosikletiyle polisi sürükleyip yaraladığı iddia edilen sürücü bugün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan, çevreyi rahatsız eden ve yasa dışı donanımlarla trafiğe çıkan motosikletlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

– BODRUM'DA POLİSİ SÜRÜKLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI (

– BODRUM’DA POLİSİ SÜRÜKLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI (

